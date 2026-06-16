2022年の台風被害によって不通となっている大井川鉄道の一部区間について、復旧に向けた川根本町区間の土砂撤去作業が6月から始まったことを受け、16日、現場が公開されました。報道陣に公開されたのは不通となっている大井川鉄道の被災した現場です。大井川鉄道は、2022年9月に発生した台風の大雨被害より本線区間の半分となる川根温泉笹間渡駅から千頭駅間が不通となっています。復旧にかかる費用は約21億円となっていて、国や県