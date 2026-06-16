未収数の推移 NHKは、テレビなどを設置し受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期に渡って受信料を支払っていない未収の世帯や事業者の数(未収数)について、2025年度は約174.2万件だったと発表した。前年度からは約3,000件減少しており、6年ぶりの未収数減となった。 受信料の未収数は、もっとも少なかった'19年度(72万件)以降、増加傾向が続いており、'24年度は2.5倍の174.5万件に増加していた。 NHKは、この未収数