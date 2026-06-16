6月21日の父の日を前に、高知市の子どもたちが桑名市長に手作りのプレゼントを贈りました。■園児「父の日おめでとうございます」■桑名市長「ありがとうございます。一生懸命作ってくれたプレゼントいただきます」6月16日、高知市の十津保育園に通う4人の子どもたちが市役所を訪れ、桑名市長に父の日のプレゼントを手渡しました。プレゼントは、年長組の9人が手作りしたもので、桑名市長の似顔絵をかいたティッシュボックスや「こ