徳川家康の大御所時代から海運の街として栄えた静岡市清水区。その歴史と共に培われてきた「しみず芸妓」に3年ぶりの新人が誕生し、15日、正式にお座敷デビューしました。お座敷デビューしたのは…沼津市出身の兎子さんです。現在8人が所属する「しみず芸妓」ですが、若手不足が問題となっていて新人が誕生するのは3年ぶりです。（秀大和 兎子さん）「小学生の頃から日本舞踊を習っていて、日本の伝統芸能、文化に興味