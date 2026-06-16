◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（１６日・マツダスタジアム）日本ハムの達孝太投手（２２）が１軍登録された。今季は開幕ローテ入りするも９試合で２勝６敗、防御率４・０６と結果を残せず５月３０日に登録抹消。２軍では中継ぎとして調整し、３試合に救援登板で防御率０・００だった。中継ぎとして再スタートを切る。新庄監督は試合前に取材に応じ、「達くんは、中継ぎの経験をさせて腕を振っていくことが