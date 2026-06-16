高畠町のトンネル内でトラクターが燃える車両火災があり、消火中に後続車が追突する事故も発生しました。16日午後0時35分ごろ、高畠町二井宿の二井宿第二トンネル内で、走行中のトラクターの運転席前方から炎が上がりました。トラクターを運転していた40代の男は車両をトンネル内に止め、設置されていた消火器で消火作業を行っていましたが、その最中に後続の車がトラクターに追突しました。車には3人が乗