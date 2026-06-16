日本テレビの梅澤廉アナウンサーが１６日までに自身のＳＮＳを更新。同い年の人気俳優とのツーショットを披露した。梅澤アナはインスタグラムで「１９９３年４月２６日生まれ年も生まれた日も同じ、つまり完全同い年の竹内涼真さん」と書き出し、俳優の竹内涼真とのツーショットを披露した。「血液型も一致していました。笑完全一致(というのか知らないけど)、社会に出て初めて出会いました！嬉しい！」と続け、二人で「４