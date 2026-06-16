ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「シャインマスカットブッフェ2026」を開催。大阪・南河内産シャインマスカットを贅沢に味わうことができ、シャインマスカットの「軍艦」や「かき揚げ」などユニークなメニューも登場します☆ ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」シャインマスカッ