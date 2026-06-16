◆男女サッカー◇全国高校総体北海道予選（１６日、札幌厚別公園競技場）男女の準決勝が行われ、男子で酪農学園大とわの森三愛が初の決勝進出を決めた。２０２２年の代表校・札幌光星との一戦は、後半１３分、ロングスローからの流れでＦＷ大平一心（２年）が挙げた１点を守り切った。殊勲の大平は「とてもうれしいです」と表情を緩めた。１７日の決勝では、札幌大谷を延長の末に３―２で下した、２年ぶり８度目の優勝を狙う旭川