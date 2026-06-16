１１日、中国・南アジア博に展示された瓦猫（ワーマオ）をモチーフにした商品。（昆明＝新華社配信）【新華社昆明6月16日】中国雲南省昆明市で16日まで6日間開かれた第10回中国・南アジア博覧会では、雲南省の趣あるグッズや工芸品が数多く並び、多くの人が足を止め、買い求めた。雲南展示エリアでは、魔除けや招福の神獣「瓦猫（ワーマオ）」の置物や琺瑯（ほうろう＝七宝）の銀器など地域ならではの商品が出展され、南アジア