主演・風間トオル×ヒロイン・星乃夢奈のオリジナル・ハートウォーミングファンタジームービー『おかえりの湯』（6月27日公開）の劇中冒頭シーン映像が解禁となった。【動画】風間トオル×星乃夢奈『おかえりの湯』冒頭シーン本作の物語は、記憶を失い倒れていた若い女性・桜（演：星乃夢奈）を温泉の支配人・佐山（演：風間トオル）が見つけるところから始まる。行き場のない桜を受け入れた佐山は、温泉で働くことを提案し、