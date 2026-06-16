与野党は今月22日に衆参両院で、高市総理が出席する予算委員会の集中審議を開催することで合意しました。自民党と中道改革連合の国会対策委員長はきょう（16日）午後、国会内で会談し、今月22日の午前中に高市総理が出席して衆議院・予算委員会の集中審議を開催することで合意しました。また、自民党と立憲民主党の参議院国対委員長も会談し、22日の午後に参議院でも集中審議を行うことで合意しました。審議時間はそれぞれ3時間の