ロックバンド・くるりが主催する音楽イベント『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』（10月10日・11日、京都梅小路公園 芝生広場）の第2弾出演アーティストが発表された。【画像】『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』出演アーティストのビジュアルくるり結成30周年、そして『京都音楽博覧会』20周年という、2つの大きな節目を迎えるアニバーサリーイヤー。今回、Suchmosと羊文学の出演が決まった。Suchmosは初出演、羊文学は3