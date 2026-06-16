国民民主党の玉木雄一郎代表は16日の記者会見で、15日に行われた参議院決算委員会で立憲民主党の古賀千景参議院議員が「自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しい」などと発言し、その後撤回・謝罪したことについての見解を問われた。【映像】玉木代表「自衛隊員への侮辱」厳しく批判する瞬間玉木氏はまず「全国26万の自衛隊の皆さん、そして防衛省の職員の皆さんおよびその家族の皆さんに対する侮辱ですね。あってはならない発