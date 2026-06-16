アーティストグループ『Number_i』が6月15日、グループの公式インスタグラムを更新。3人でパフォーマンスする動画を公開しました。【写真を見る】【 Number_i 】3人でユーモラスなアクション動画公開にファン反響「かわいいダンスの3人！」「３人とも、行動が可愛いすぎるよー」動画では『RIP SLYME』のヒット曲『熱帯夜』に合わせて、3人が並んで立ち踊りながらパフォーマンスを繰り広げていきます。 まず、神宮寺勇太さん