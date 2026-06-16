立憲民主党の議員が国会で「自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しい」と発言したことについて小泉防衛大臣は会見で、「自衛官への冒涜だ」と強く非難しました。【映像】古賀議員「豊かな子どもは自衛隊ならない」発言の瞬間小泉防衛大臣「親の姿を見たり、国家の貢献を考えたり公共への思い、社会への思い、そういった志を持って自衛官に自ら進んで志願をした、そして自衛官になった、こういった方々へ今回の発言は、私は冒涜に