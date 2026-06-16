アメリカとの緊張状態を抱えながら初戦を迎えたイラン代表ですが、現地に住むイラン系住民からはワールドカップへの出場に応援や抗議など様々な意見が聞かれました。記者「まもなく試合開始となりますが、スタジアムのゲートには大勢の人が集まっていて、イラン代表の出場に抗議の声をあげています」ロサンゼルスのスタジアム周辺に集まったのは、アメリカに住むイラン系住民です。イラン代表の出場に反対する人「現政権はチームを