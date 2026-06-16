再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案が衆議院本会議で、自民党と日本維新の会、参政党などの賛成多数で可決されました。【映像】「再審法改正案」議決の瞬間改正案では再審開始の決定に対する検察の不服申し立てを「原則禁止」とし、証拠の開示は再審の請求理由と「関連性があるもの」としています。再審手続きで証拠開示の規定を設けるのは初めてで、野党や冤罪被害者らは証拠開示の範囲が不当に狭くならないよう修正を求め