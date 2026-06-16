小泉防衛大臣は2025年度の自衛官らの採用人数が、3年ぶりに1万人を超えたと明らかにしました。【映像】演習中の自衛隊の様子（複数カット）小泉防衛大臣「防衛力の基盤は人であり、自衛官の人材確保は至上命題です。防衛省として、これまでの各種施策に引き続き取り組み、自衛官が士気高く国防という任務に当たることができるよう、防衛省・自衛隊を真に人を大切にする組織へと変革をしていきたい」少子化などの影響で自衛官ら