16日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台前半で取引された。午後5時現在は前日比10銭円安ドル高の1ドル＝160円22〜24銭。ユーロは05銭円高ユーロ安の1ユーロ＝185円78〜82銭。日銀が金融政策決定会合で追加利上げを決めたが、市場では想定通りと受け止められ、反応は限定的だった。市場関係者は「注目されていた日銀の内田真一副総裁の会見内容にもあまりサプライズはなかった」と話した。