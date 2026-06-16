１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比１０銭円安・ドル高の１ドル＝１６０円２２〜２４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８５円７８〜８２銭で大方の取引を終えた。