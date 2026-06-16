太平洋クロマグロの資源管理を巡り、水産庁が開いた漁業関係者向けの説明会＝16日午後、東京・八重洲水産庁は16日、太平洋クロマグロの資源管理を巡り、新たな漁獲ルールの導入に向けて事前に国際間で意見をまとめた「調整案」で交渉を進める方針を示した。昨年の国際会議で、回復する資源状況を踏まえ漁獲枠の拡大を望む日本と、資源保護を重視する米国とで主張の隔たりがあり、折り合いがつかなかった反省を踏まえた。今年の