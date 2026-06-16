「【シネスイッチ銀座 閉館のお知らせ】【映像】「映画館の幕を閉じることとなり…」シネスイッチ銀座が発表シネスイッチ銀座は、2026年10月25日の営業をもちまして閉館致します。昭和30年9月に銀座の地に映画館を開館して以来、71年の永きにわたり、映画を愛する多くの皆様に支えられて歩んでまいりました。映画館の幕を閉じることとなりましたが、銀座の地で紡いだこれまでの歴史と、皆様から賜りました格別のご厚情に、心より御