強豪オランダ相手に引き分け、貴重な勝ち点をつかみ取った日本代表。激闘を終え、キャンプ地での様子はどうでしょうか。現地のアメリカ・テネシー州ナッシュビルから、最新情報をお伝えします。史上初めて、アメリカ・カナダ・メキシコの3か国にまたがり行われているワールドカップ。全部で16の会場があるのですが、オランダ戦はアメリカ中部、テキサス州ダラスで行われました。そのダラスから飛行機でおよそ2時間ほど東に移動して