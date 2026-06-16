県内唯一の国宝がご神体としてまつられている大仙市の水神社で、地元の小学校が清掃活動を行いました。8月には年に一度の御開帳があり、綺麗になった境内が参拝客を出迎えます。杉の大木が参道に並ぶ、大仙市豊川にある水神社です。この神社にまつられているのが…ご神体で県内唯一の国宝、「線刻千手観音等鏡像」です。直径約14センチ、厚さ6ミリの青銅でつくられた鏡で、中央には千手観音がきめ細かな線でに彫られています。優れ