八郎潟町の畠山菊夫前町長が病気のため意思表示ができず不信任決議で自動失職したことを受けて、町と町議会が15日、制度整備を求める要望書を国へ提出しました。林芳正総務大臣は16日の閣議後の記者会見で、早期に結論を導き出せるよう検討を進める考えを示しました。八郎潟町の畠山菊夫前町長は今年2月、公務中に倒れて意識が戻らない状態が続いていて、町議会が先月、やむを得ず不信任決議案を可決し、自動失職しました。町など