富樫勇樹がプロデュースするクロスカルチャーイベント『YUKI TOGASHI Presents UNAVERAGE FES.』の第1弾アスリートゲストが決定した。 （関連：富樫勇樹によるエンターテインメントの融合『UNAVERAGE FES.』――稀有な出会いがもたらした2年目の成熟） 今回発表されたアスリートゲストは、全仏オープン（男子シングルス）で見事4連覇を遂げた小田凱人（車いすテニス）のほ