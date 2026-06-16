アーセナルでプレイするイングランド代表FWブカヨ・サカが現在のコンディションについて言及した。今シーズンアーセナルで悲願のプレミアリーグ制覇を達成したサカ。続いて狙うはW杯のタイトルとなるが、サカはアキレス腱の問題に悩まされており、トーマス・トゥヘル監督も「100％の状態ではない」と話していた。そんななか、サカはW杯初戦を前に「準備は万端だ」と主張。まだ100%の状態には戻っていないかもしれないが、コンディ