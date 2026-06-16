過去の経験から長友は警鐘を鳴らした(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）も現地時間6月11日の開幕から5日が経過し、日本のF組も14日に1戦目が終了。現時点の順位を見ると、チュニジアを5−1で撃破したスウェーデンが勝点3で首位。2位と3位は同じ勝点1の日本、オランダ。両者の差は警告によるフェアプレーポイントの影響だ。そして最下位が勝点0のチュニジアとなっている。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディン