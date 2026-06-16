Ｊリーグは１６日、２０２６―２７年シーズンの対戦カードを発表した。開幕戦は８月７日にＭＵＦＧ国立で開催され、横浜ＦＭと鹿島が激突。１９９３年のリーグ創設以降一度も降格のない「オリジナル１０」対決で幕が開ける。同試合を除くＪ１の残り９試合は８月７日、８日、または９日に開催される。１２月１９日に２０節まで行った後は、ウィンターブレイクに突入。２１節以降は年明けの２月１３日より開催される。最終第３８