俳優・風間トオル（６３）が元人気アイドルとの２ショットを披露した。風間は１６日にインスタグラムで「Ｗｉｎｋ相田翔子ちゃんソロ活動３０周年おめでとうさん素敵なＬｉｖｅでしたよー♪」とつづり、元「Ｗｉｎｋ」で女優の相田翔子（５６）のライブを鑑賞したことを報告。２人で撮影した笑顔の写真を掲載した。若々しい姿にフォロワーは「美男美女の素敵なツーショット」「相田さんカワイイ！！」「相変わらずかわい