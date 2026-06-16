滋賀県東部を走る近江鉄道。廃線の危機を乗り越え、創立から130年を迎えました。 滋賀県の彦根駅で行われた創立130年の記念式典。知事らに見送られて列車が発車していきます。 近江鉄道は3つの路線が10の市町にまたがり、営業距離は約60kmと大手の阪神電鉄を上回る規模をもちます。 しかし、人口減少や車社会化の波にあらがえず利用者が減少。30年連続で赤字が続き、一時は、廃線の危機に陥りました。 しかし…2024年、滋賀県