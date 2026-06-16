国立健康危機管理研究機構によりますと、マダニが媒介するウイルス感染症、SFTS（＝重症熱性血小板減少症候群）の感染者数が今年に入ってから今月7日までの累計で72人になり、これまで最も多かった去年の同時期の68人を上回りました。SFTSはウイルスを持つマダニにかまれることなどで感染するもので、重症化すると死亡することもあります。上野厚労相は16日の閣議後会見で、草むらなどに入る場合は肌の露出を控えるほか、虫よけ剤