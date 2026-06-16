◆ファーム・リーグ楽天１―４巨人（１６日・森林どりスタジアム泉）巨人の先発・又木鉄平投手（２７）が５安打１失点で完投勝利。わずか８７球で投げきり、５勝目を挙げた。１―０の初回に２死三塁から大坪に適時打を浴びたものの、その後は立ち直り２回以降は無失点投球を披露。最後まで楽天打線に的を絞らせなかった。今季は２軍戦７試合に先発して５勝１敗、防御率１・５３と安定した成績。直近は４試合連続でＱＳ（６