格闘技イベント「RIZIN」は16日、都内で「RIZINLANDMARK15inHIROSHIMA」（7月18日、広島グリーンアリーナ）の追加対戦カードを発表した。RIZINバンタム級（61キロ級）タイトル戦5分3Rで王者ダニー・サバテロ（33＝米国）に鹿志村仁之介（24＝BatlleBox）が挑戦する。バンタム級に初挑戦する鹿志村は「僕は柔術出身でグラップラーとしてMMAをやって来ている。相手はレスリングベースでいったらちょっと塩試合ばっかりな