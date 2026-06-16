会社経営の男性を殺害し、キャッシュカードを奪った上、琵琶湖に遺体を遺棄した女に無期懲役の判決です。 判決などによりますと、元風俗店店員の市橋由衣被告（29）は、客だった加藤徹被告（47）と共謀し、2024年、愛知県あま市に住む、不動産会社社長の丹羽正美さん（当時55）を殺害し、キャッシュカードを奪ったうえ琵琶湖に遺体を遺棄するなどしました。 これまでの裁判で、市橋被告はホストクラブに費やし