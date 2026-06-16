えん罪などの可能性がある場合に、裁判のやり直しを行う再審制度の見直しを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案が、衆議院本会議で可決されました。改正案は、裁判の長期化を防ぐため、検察が再審に不服を申し立てる「抗告」を原則禁止としました。また、証拠の目的外使用の禁止などを5年ごとに見直すと明記しています。中道改革連合・平林衆院議員：政府案は検察官のための抜け道をなお数多く残し、えん罪被害者および、そのご家族に寄