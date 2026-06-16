プロ野球・DeNAは16日、外国人選手2人の入団記者会見を行いました。オスバルド・ビド投手は、23年6月にパイレーツでメジャーデビュー。ブレーブスやホワイトソックスに活動拠点を移しながら、メジャー通算4シーズンで69試合に出場。11勝13敗、防御率5.17を記録しました。ビド投手は「チャンスを与えてくださり、『信頼しているよ』とおっしゃっていただいたので、そこが決め手になりました。長いイニングを投げられると自分の中で