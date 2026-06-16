与野党が開いた選挙運動に関する協議会＝16日午後、国会与野党は16日、選挙運動に関する協議会を開き、交流サイト（SNS）対策に向けた法改正案の要綱に合意した。SNS事業者に対し、法令違反や虚偽など、選挙の公正を害する恐れのある情報による悪影響を軽減する措置を義務付ける。今国会での成立を目指し、来週にも共同提出をする。改正するのは情報流通プラットフォーム対処法と公選法。来春の統一地方選で適用するため、施行