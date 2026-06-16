◆ファーム・リーグ楽天１―４巨人（１６日・森林どりスタジアム泉）巨人２軍は楽天に４―１で勝ち、カード先勝。３８勝２６敗１分で貯金１２となった。先発の又木鉄平投手（２７）が５安打１失点で完投勝利。わずか８７球でテンポ良くまとめ、５勝目を挙げた。これで４試合連続でＱＳ（６回以上、自責３以下）を達成し、１軍再昇格へアピールを続けている。打線は１―１の２回に浅野翔吾外野手（２１）の４号ソロで勝ち越