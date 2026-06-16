スポンサーをつけずに、自費で日本人女性初のヒマラヤ8000m峰全14座登頂という偉業を成し遂げた現役看護師で登山家の渡邊直子。そんな彼女は、いかにしてヒマラヤ登頂と看護師の両立という、タフなワーク・ライフ・バランスを作り上げたのか。※本稿は、看護師兼登山家の渡邊直子『エベレストは居酒屋です』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。学費をアルバイトで稼いで看護大学に入学看護大学は日本赤十字社（以下、日