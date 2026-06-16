日本銀行は１６日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度から１％程度に引き上げることを決めた。昨年１２月以来の利上げで、政策金利は１９９５年以来、約３１年ぶりの水準となる。政策金利が１・０％だった１９９５年は、阪神大震災や地下鉄サリン事件が発生するなど、社会的な出来事が多発した年だった。経済面ではバブル崩壊後の景気低迷が続き、不良債権を抱えた金融機関の破綻が相次い