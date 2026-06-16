格闘技イベント「RIZIN」は16日、都内で「RIZINLANDMARK15inHIROSHIMA」（7月18日、広島グリーンアリーナ）の追加対戦カードを発表した。RIZINMMAルール57キロ級5分3Rですでに参戦が決まっていたヒロヤ（28＝JTT）は山本アーセン（29＝KRAZYBEE）と対戦する。約1年ぶりの参戦の山本アーセンは「ヒロヤくんとはいつやるのといわれていた。いずれやる相手だったし、7月で夏の最初のプレゼントとして受け取ってくださ