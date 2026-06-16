「広島−日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）日本ハム・新庄監督が試合前、楽天の新監督就任報道があった前ロッテ監督の吉井理人氏について語った。新庄監督は就任報道を受けて「また吉井さんと対戦できるのは楽しみ」と話した。吉井氏の印象については「選手を大事にするなという監督。しぶとさはありますよね。ピッチャーの起用法とか。ここでこのピッチャー投げさせるんだ、と学びもあったし」と振り返った。監督交