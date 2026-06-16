元AKB48でタレントの大島麻衣（38）が15日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。アイドルの自己紹介について語った。秋元康氏プロデュースの11人組アイドルWHITE SCORPIONのAOI、ACEとともに出演。大島は2人の自己紹介を受け、自身がやっていた自己紹介を「ゆとり教育の申し子まいまいこと大島麻衣です」と明かした。大島はこうした自身の自己紹介について「自分の自己紹介だけして終わり。ちょっと