2年前に自己都合退職で雇用保険を受け取った人が、今回も自己都合退職をする場合、「また失業手当を受け取れるのか」と不安になることがあります。 結論からいうと、前回受給していても、今回の退職までに新たに雇用保険の加入期間を満たしていれば、再び受給できる可能性があります。ただし、前回の受給で使った加入期間をもう一度使うことはできません。 また、自己都合退職では給付制限がかかる場合があります。