今回のおさんぽは神保町！おいしいグルメと本との出合いを探す午後こんにちは。『るるぶ＆more.』編集部員の“かわちゃん”です。今回おさんぽするエリアは神保町。水道橋や御茶ノ水、皇居の近くに位置し、グルメや古本屋が並ぶ独自の個性が光る街です。定番のレトロ喫茶や、最近リニューアルしたあの本屋さんまで、神保町には魅力的なスポットが盛りだくさん。今回は編集部が厳選して、おすすめ6時間のモデルコースをご紹介。夏の