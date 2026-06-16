【モデルプレス＝2026/06/16】FIFAワールドカップ2026が現地時間6月11日に開幕し、アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で開催中。同大会に向けたサッカー日本代表のメンバー26人が5月15日に発表された。ここでは日本代表メンバーの妻3人を紹介する。【写真】堂安律選手、美人妻との密着2ショット◆FIFAワールドカップ2026第23回大会となる「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日から7月19日にかけて開催されている男子サッカ