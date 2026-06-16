2室限定のコンセプトルーム！50年代のスター気分で当時の世界観に浸る「1955 東京ベイ by 星野リゾート」に新しく登場する「50sスターダムルーム」は、楽屋とオンステージの2つで構成された客室です。1950年代に花開いた多くの文化のなかでも、「ロックンロール」の台頭により、エルヴィス・プレスリーをはじめとする不世出のスターたちが登場した音楽史に注目。ゲスト自身がスターになった気分で、当時の世界観に浸りながら滞在す