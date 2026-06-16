【モデルプレス＝2026/06/16】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月15日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのサラダを公開し、反響を呼んでいる。【写真「バチェラー」出身美女「具材のバランスが最高」肉・卵・アボカドなどの“腸活サラダ”◆休井美郷、腸活サラダ披露休井は「最近わたしがどハマりしている腸活サラダ ボウルごとたべてすみません」と